عملية امنية تنتهي بضبط أسلحة غير مرخصة ومخالفين لشروط الإقامة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " شرعت قوة من تشكيلات قيادة شرطة ، وبالاشتراك مع القوة الماسكة والساندة بتنفيذ ممارسات أمنية وعملية تفتيش استباقية ضمن منطقة (معسكر الرشيد) أسفرت عن نتائج أمنية، تمثلت بـ :ضبط (١١) بندقية نوع (كلاشنكوف)ضبط (١١) مخزن وجهاز لاسلكيضبط مسدس عدد (٢)ضبط بندقية نوع (MB5)ضبط بندقية نوع كسريةالقبض على (٤) مخالفين لشروط الإقامة