إتلاف كميات من اللحوم الفاسدة وضبط أسلحة في بغداد

وذكرت في بيان، إنه "ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من إنتشار الأمراض بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تم تضبط كميات كبيرة من اللحوم المجمدة المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك البشري".وأضافت أنه "تم إتلافها وفق محضر إتلاف أصولي ضمن منطقة (الزيدان)، جاء ذلك من خلال تنفيذ واجبات الدعم والإسناد لمفارز من الأمن الاقتصادي، شعبة الرقابة الصحية في ".إلى ذلك، ذكرت شرطة ، في بيان آخر، أن "قوة من تشكيلات قيادة شرطة الرصافة، وبالاشتراك مع القوة الماسكة والساندة، شرعت بتنفيذ ممارسات أمنية وعمليات تفتيش استباقية ضمن منطقة معسكر ".وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن ضبط (11) بندقية نوع كلاشنكوف مع (11) مخزنا وجهاز لاسلكي، فضلاً عن ضبط مسدسين اثنين وبندقيتين نوع (MB5) ونوع كسرية".وأشار إلى أنه "تم إلقاء القبض على (4) مخالفين لشروط الإقامة، وتم إيداعهم التوقيف وتسليم الأسلحة المضبوطة إلى المختص لاستكمال الإجراءات القانونية".