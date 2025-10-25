تعاون أمني عراقي – سويدي يفضي إلى تسليم زعيم عصابة مطلوب دولياً

وأكدت الشرطة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التعاون الأمني الوثيق بين البلدين بعد زيارة لستوكهولم الأخيرة، بحسب بيان لوزارة الداخلية العراقية.وقال ستيفين هيكتور، نائب السويدية في بيان صحفي: "نود أن نتوجه بالشكر إلى على هذا التعاون. لقد تم تسليم شخصية إجرامية مؤثرة إلى السويد، وهذا يبرهن على فاعلية الشراكة بين بلدينا".جدير بالذكر أن العراقية وقعت العديد من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدد من والصديقة كان لها الأثر الإيجابي في تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية وتسليم المطلوبين دولياً.