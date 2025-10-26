إحصائية أولية لضحايا انفجار مستودع الزبير.. وترجيحات بتأثر تصدير النفط

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان اجمالي الوفيات والمصابين بلغ 9 شخاص، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة حتى الان و6 مصابين ومفقودين اثنين.وأوضح المصدر ان الوفاة تعود لمسؤول شعبة مستودعات زبير 1 المهندس كما ان بعض الإصابات بحالة حرجة.وأشار الى ان المستودع هو مستودع خزن النفط لحقل الزبير1 قبل ضخه وتصديره الى البواخر لغرض التصدير، الامر الذي يرجح إمكانية تأثر عمليات تصدير النفط خصوصا وان فرق الدفاع المدني لا تزال غير مسيطرة على الحريق.