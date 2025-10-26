الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل بالقنيطرة وتطلق قنابل مضيئة
الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545021-638970751165188760.jpg
بعد انسحاب قواته إلى العراق.. العمال الكردستاني يدعو إلى لقاء أوجلان "فوراً"
أمن
2025-10-26 | 07:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
107 شوهد
السومرية نيوز
– امن
دعا حزب
العمال الكردستاني
(بي كي كي)،
اللجنة البرلمانية التركية
العاملة على وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع الكرد، إلى لقاء الزعيم المسجون منذ 1999
عبد الله أوجلان
"فوراً"، وذلك بعد إعلان انسحاب قواته من
تركيا
إلى
العراق
.
وصباح اليوم الأحد 26 تشرين الأول 2025، أعلن فصيل "تةفكةري ئازادي - حركة الحرية" التابع لـ "بي كي كي" سحب قواته من الأراضي التركية إلى منطقة
جبل قنديل
في
إقليم كردستان
، كخطوة ثانية في إطار عملية السلام المتفق عليها بين
أوجلان
والحكومة التركية.
وقال القيادي في الحزب صبري أوك، لصحافيين خلال حفل أقيم في قنديل، "يجب على
اللجنة البرلمانية
أن تذهب فورا إلى القائد آبو وتستمتع إليه، هذا هو المفتاح".
وبعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في تشرين الأول 2024، أعلن حزب
العمال الكردستاني
حل نفسه في أيار 2025 تلبية لدعوة مؤسسه
عبد الله أوجلان
، بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، خلّفت نحو 50 ألف قتيل.
وأعلن الحزب سحب جميع قواته من
تركيا
إلى إقليم
كردستان
، داعياً
أنقرة
إلى المضي قدماً في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام.
واضاف أوك أن أوجلان "هو مَن بدأ بالعملية ودفعها نحو الأمام، لذلك يجب الاستماع إليه في أقرب وقت ممكن"، مجدداً طلب حزبه الإفراج عن الزعيم المسجون في جزيرة إيمرالي قبالة
اسطنبول
.
ورأى أن "حلّ القضية الكردية مستحيل في ظل سجن القائد آبو. يجب أن يعيش ويعمل بحرية. يجب ضمان حريته الجسدية".
ومنذ المحادثات التي انطلقت في تشرين الأول 2024، استقبل أوجلان عدة مرات أفراداً من عائلته ومفاوضين من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب. وتمكّن الشهر الماضي من مقابلة محاميه للمرة الأولى منذ العام 2019.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق
02:40 | 2025-10-26
الجيش الإسرائيلي يدعو إلى إخلاء ميناء الحديدة اليمني "فوراً"
08:21 | 2025-09-16
النعمان: انسحاب قوات التحالف من العراق أحد إنجازات الحكومة
06:35 | 2025-08-18
السفارة الأمريكية: انسحاب التحالف الدولي من العراق ليس نهاية عمله لهزيمة داعش
02:51 | 2025-08-18
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
سياسة
34.84%
01:57 | 2025-10-25
مبعوث ترامب يوجه رسالة الى العراق
01:57 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
محليات
22.21%
10:39 | 2025-10-25
توجيه من المرور يخص هذه الفئة من السيارات.. غرامات على المخالفين
10:39 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
محليات
22.19%
01:35 | 2025-10-25
اليوم .. أمطار في هذه المناطق
01:35 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
محليات
20.76%
06:31 | 2025-10-25
مخالفات وتجاوزات بمجمع "اليرموك ستي" السكني.. ومطالبات للجهات الرسمية بالتدخل
06:31 | 2025-10-25
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-26
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
علناً
السيولة المالية وتأمين الرواتب - علناً م٤ - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
هنادي وليان
كيف تؤثر الدهون والسكريات على بشرة المراهقين؟ - هنادي وليان - الحلقة ٧ | 2025
15:00 | 2025-10-23
إحصائية أولية لضحايا انفجار مستودع الزبير.. وترجيحات بتأثر تصدير النفط
03:45 | 2025-10-26
انفجار ونار هائلة في مستودع نفطي بالبصرة.. ومعلومات عن "وفيات ومفقودين" (فيديو)
03:10 | 2025-10-26
حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق
02:40 | 2025-10-26
تعاون أمني عراقي – سويدي يفضي إلى تسليم زعيم عصابة مطلوب دولياً
09:18 | 2025-10-25
إتلاف كميات من اللحوم الفاسدة وضبط أسلحة في بغداد
08:56 | 2025-10-25
عملية امنية تنتهي بضبط أسلحة غير مرخصة ومخالفين لشروط الإقامة في بغداد
04:48 | 2025-10-25
