بعد انسحاب قواته إلى العراق.. العمال الكردستاني يدعو إلى لقاء أوجلان "فوراً"

وصباح اليوم الأحد 26 تشرين الأول 2025، أعلن فصيل "تةفكةري ئازادي - حركة الحرية" التابع لـ "بي كي كي" سحب قواته من الأراضي التركية إلى منطقة في ، كخطوة ثانية في إطار عملية السلام المتفق عليها بين والحكومة التركية.وقال القيادي في الحزب صبري أوك، لصحافيين خلال حفل أقيم في قنديل، "يجب على أن تذهب فورا إلى القائد آبو وتستمتع إليه، هذا هو المفتاح".وبعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في تشرين الأول 2024، أعلن حزب حل نفسه في أيار 2025 تلبية لدعوة مؤسسه ، بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، خلّفت نحو 50 ألف قتيل.وأعلن الحزب سحب جميع قواته من إلى إقليم ، داعياً إلى المضي قدماً في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام.واضاف أوك أن أوجلان "هو مَن بدأ بالعملية ودفعها نحو الأمام، لذلك يجب الاستماع إليه في أقرب وقت ممكن"، مجدداً طلب حزبه الإفراج عن الزعيم المسجون في جزيرة إيمرالي قبالة .ورأى أن "حلّ القضية الكردية مستحيل في ظل سجن القائد آبو. يجب أن يعيش ويعمل بحرية. يجب ضمان حريته الجسدية".ومنذ المحادثات التي انطلقت في تشرين الأول 2024، استقبل أوجلان عدة مرات أفراداً من عائلته ومفاوضين من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب. وتمكّن الشهر الماضي من مقابلة محاميه للمرة الأولى منذ العام 2019.