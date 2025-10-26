إحباط تهريب 23كغم من الكبتاغون إلى العراق عبر "منطاد"

وذكر بيان للقيادة، "استمراراً لجهود أبطال قيادة قوات الحدود في مكافحة تهريب وتأمين الشريط الحدودي، تمكنت قوة من السادس بواجب مشترك مع والمؤثرات العقلية من إحباط محاولة تهريب جديدة عبر منطاد هوائي".وخلال العملية، "تم ضبط منطاد كان محمّلاً بـ (22 كغم و960 غراماً) من الحبوب المخدّرة نوع كبتاغون، حاول المهربون إدخالها إلى داخل البلاد بطريقة غير تقليدية".