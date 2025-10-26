الكشف عن جريمة قتل بعد 72 ساعة على حصولها شمال العراق

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "قسم شرطة الحدباء بالتعاون مع قسم شرطة الاحداث وقسم استخبارات التقنيات والمعلوماتية وبعد ورود اخبار بوقوع جريمة قتل مواطن داخل شقته في منطقة ( باب الجديد ) في الجانب الأيمن لمدينة ، وبعد اجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع المعلومات والبحث والتحري وتتبع المراقبة، تم كشف جريمة القتل خلال (72) ساعة بعد وقوعها والقبض على القاتل".وأضافت ان "اعترافات المتهم اثناء تدوينها ابتدائيا وقضائيا اكدت اتركب جريمته بسبب خلافات ومشاكل بينهما"، موضحة انه "تم توقيف المتهم وفق المادة 406 ق ع".