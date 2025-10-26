Alsumaria Tv
البث المباشر
ملف "المخدرات".. تحرك أمريكي محتمل في أمريكا الجنوبية
الكشف عن جريمة قتل بعد 72 ساعة على حصولها شمال العراق

أمن

2025-10-26 | 13:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكشف عن جريمة قتل بعد 72 ساعة على حصولها شمال العراق
335 شوهد

السومرية نيوز – امني
كشفت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاحد، عن جريمة قتل بعد 72 ساعة على حصولها شمال العراق.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم شرطة الحدباء بالتعاون مع قسم شرطة الاحداث وقسم استخبارات التقنيات والمعلوماتية وبعد ورود اخبار بوقوع جريمة قتل مواطن داخل شقته في منطقة ( باب الجديد ) في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وبعد اجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع المعلومات والبحث والتحري وتتبع كاميرات المراقبة، تم كشف جريمة القتل خلال (72) ساعة بعد وقوعها والقبض على القاتل".
وأضافت ان "اعترافات المتهم اثناء تدوينها ابتدائيا وقضائيا اكدت اتركب جريمته بسبب خلافات ومشاكل بينهما"، موضحة انه "تم توقيف المتهم وفق المادة 406 ق ع".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX
أحدث الحلقات
الأكثر مشاهدة
في ذي قار.. ستة مصابين و27 معتقلا بعد نزاع عشائري
14:02 | 2025-10-26
إحباط تهريب 23كغم من الكبتاغون إلى العراق عبر "منطاد"
09:39 | 2025-10-26
مسؤول حماية مرشحة يعتدي على سائق "تك تك" جنوبي بغداد
08:32 | 2025-10-26
بعد انسحاب قواته إلى العراق.. العمال الكردستاني يدعو إلى لقاء أوجلان "فوراً"
07:30 | 2025-10-26
إحصائية أولية لضحايا انفجار مستودع الزبير.. وترجيحات بتأثر تصدير النفط
03:45 | 2025-10-26
انفجار ونار هائلة في مستودع نفطي بالبصرة.. ومعلومات عن "وفيات ومفقودين" (فيديو)
03:10 | 2025-10-26

