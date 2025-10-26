الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن تدمير 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو
في ذي قار.. ستة مصابين و27 معتقلا بعد نزاع عشائري
أمن
2025-10-26 | 14:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
532 شوهد
أعلنت
وزارة الداخلية
، الأحد، عن اعتقال 27 شخصا بعد نزاع عشائري بسبب خلاف قديم في
محافظة ذي قار
، مشيرة الى إصابة ستة مواطنين بجروح.
وقالت الوزارة في بيان، "في الوقت الذي تشهد فيه
محافظة ذي قار
استقراراً أمنياً ملحوظاً خاصة منذ بداية العام الجاري بفضل جهود قواتنا الأمنية البطلة والتعاون الكبير بين الأهالي الكرام وقوات الشرطة، إلا أن المحافظة ومع شديد الأسف شهدت اليوم الأحد نزاعاً عشائرياً بسبب خلاف قديم في إحدى قرى ناحية
سيد دخيل
"، مشيرة الى "إصابة (6) مواطنين من طرفي النزاع ومواطنين أبرياء كانوا قرب الحادث وحرق أحد المضايف وعجلة".
وأضاف البيان أن "قوة مشتركة من قيادة شرطة محافظة
ذي قار
شرعت بتطويق مكان النزاع والتدخل لفضه، إلا أن القوة تعرضت الى إطلاق نار من طرفي النزاع، مما دعاها الى الرد بقوة".
وتابع "كما باشرت بحملة أمنية لتفتيش المنطقة وتمكنت من إلقاء القبض على (27) متهماً في هذا النزاع وضبطت بندقية نوع كلاشنكوف وكمية من الأعتدة المتوسطة والخفيفة".
مقالات ذات صلة
نزاع عشائري عنيف في ذي قار والقوات الأمنية تتدخل
06:04 | 2025-10-26
"نزاع عشائري" يتسبب بحريق هائل في ذي قار
17:37 | 2025-08-17
عشيرة تأسر ضابطاً في الجيش العراقي بعد نزاع طاحن في ذي قار
08:40 | 2025-08-30
مقتل وإصابة 4 مدنيين باندلاع نزاع عشائري في طوزخورماتو
06:26 | 2025-10-04
ذي قار
نزاع عشائري
وزارة الداخلية
محافظة ذي قار
قوات الشرطة
سيد دخيل
النزا
البط
كانو
