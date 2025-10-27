احدهما ضابط.. شقيقان يقدمان على اغتيال شخص في بغداد

وذكر بيان للقيادة، انه "بتاريخ 2025/10/24، وقع حادث قتل لأحد المواطنين من سكنة أثناء مروره بدراجته النارية في منطقة الأعظمية/شارع المشاتل عند الساعة 11:30 ليلاً، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل أشخاص مجهولين يستقلون عجلة نوع كورولا بيضاء اللون".وأضاف البيان، "على الفور، قامت دوريات نجدة بإسعاف المصاب ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج، وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة ، تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة الحادث وجمع المعلومات. حيث تم التوصل إلى رقم العجلة المستخدمة وتحديد عنوان صاحبها بعد تنفيذ أمر القبض، تم ضبط العجلة داخل الدار، وتبيّن أن أشقاء صاحب العجلة وعددهم اثنين احدهما ضابط برتبة ملازم هم من استخدماها أثناء الحادث في استراحتهما وخارج اوقات الدوام الرسمي".وأضاف البيان، "بعد متابعة دقيقة، تمكنت مفارزنا من القبض على المتهمين خلال 24 ساعة فقط، وضبط سلاح الجريمة والظرف الفارغ. وقد اعترفا ابتدائياً وقضائياً بارتكابهما الجريمة إثر مشاجرة سابقة مع المجنى عليه"، مشيراً إلى "توقيفهما وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات العراقي، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء لينالا جزائهم العادل".