وزير الداخلية يصدر توجيهاً بشأن الطائرات المروحية المستوردة حديثاً

وذكر بيان لمكتبه، أن "الشمري ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً في مقر الوزارة، لمناقشة عمل الطائرات المروحية المستوردة حديثاً من جمهورية ، بحضور المعنيين في طيران الداخلية ودائرة عمليات الوزارة".وأكد الوزير، بحسب البيان، "أهمية الاستفادة القصوى من هذه الطائرات في عمليات الإنقاذ والإطفاء، موجهاً بأن تكون الطلعات الجوية بشكل فعال وتنفيذ المهام المخصصة لهذه الطائرات".وشدد، على "تهيئة جميع الأمور اللوجستية لتأهيل هذه الطائرات للعمل ليلاً ونهاراً لإنجاز واجباتها بالشكل الصحيح، لتكون جزءاً مهماً في العمل الذي تقوم به ، فضلاً عن مواصلة تطوير القدرات والمهارات في عمليات البحث والإنقاذ وإطفاء الحرائق".