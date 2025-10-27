المحتوى الهابط يشمل السيد "أبو حبيب الصافي"

وقال المصدر لـ ، انه "من خلال متابعة لجنة مكافحة المحتوى الهابط في ، وبعد إحالة القضية للقضاء والخبير الفني بالتدقيق، تبيّن ثبوت الإساءة الصادرة عن السيد (أبو حبيب الصافي)".وأضاف "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بتهمة المحتوى الهابط".يذكر ان السيد كان قد تم استضافته في وقت سابق على شاشة عبر برنامج السومرية وصرح في اكثر من محور تخص القضايا الدينية والإسلامية.