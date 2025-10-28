الداخلية تعلن تفكيك شبكة "عبدة الشيطان" المختصة بالابتزاز وإيذاء الضحايا

وقال المتحدث باسم الداخلية عباس في مؤتمر صحفي حضرته ، بشأن جهود الوزارة في مكافحة الاتجار بالبشر، إن "جهود الوزارة في جريمة الاستغلال الجنسي جاء على النحو التالي:- ٩٦ شبكة استغلال جنسي تم تفكيكها-٩٩ ضحية للاستغلال الجنسي-المحكومين ٢٧٦ محكوم إلى غاية هذه اللحظةوأضاف البهادلي، أن "نتائج محاربة جريمة العمالة الأجنبية وتهريب المهاجرين جاءت على النحو التالي:-فككت خلال هذا العام ٢٢ شبكة تجارة دولية لتهريب المهاجرين-راح ضحية هذه الجريمة ٩١ ضحية مع ١٣ محكوم إلى غاية هذه اللحظةوأكد البهادلي أن "جهود مكافحة جريمة بيع الأطفال جاء كالتالي:-فككت خلال هذا العام ١٧ شبكة لبيع الأطفال-راح ضحية هذه الجريمة ٢٦ طفل-عدد المحكومين في هذه الجريمة ٢٤ محكومولفت المتحدث باسم الوزارة، أن "الجهود في مكافحة جريمة التسول جاءت كالتالي:-تم تفكيك إلى هذه اللحظة ١٦ شبكة للتسول-عدد الضحايا في هذه الجريمة ٣٩ ضحية- أحكام قضائية على ٣٧ شخصا بتهمة التسولوبين البهادلي أن "مكافحة جريمة نزع الأعضاء البشرية جاءت على النحو التالي:-تفكيك شبكات عدة خاصة بنزع الأعضاء البشرية-الضحايا ١٠-٢٤ شخص تم الحكم عليهوشدد البهادلي على أن "مكافحة جريمة السحر والشعوذة أثمرت عن القاء القبض على ١٥٤ شخصا متهما بالسحر والشعوذة في هذا العام".من جهته، أكد مدير اللواء الحقوقي أن "المديرية حققت وبدعم من الكثير من انجازات ومن أهم النشاطات والواجبات التي تم تنفيذها، تفكيك شبكة مختصة بتهريب المهاجرين واعتراف مسؤول الشبكة الدولية بالجريمة وهذه الشبكة ممتدة إلى الدول الاوربية وتم الحكم عليه ١٥ عاما".وكشف ، عن "تفكيك شبكة تختص بالابتزاز وايذاء الضحايا (عبدة الشيطان)"، لافتا الى " القاء القبض على مسؤول ١٦ شبكة تختص بإيذاء النفس وفي هذه الشبكة أعضاء من عدة دول".وأعلن الياسري، أنه "تم القاء القبض على متهمين قاما بقتل طفلهما بعد بيعه ب٣٥٠ الف دينار، وعند إرجاع الطفل تم تعذيبه والتمثيل به ومن ثم فارق الحياة من قبل الأم والأب، وتم الحكم على الأب بالإعدام شنقاً حتى ".