إثر خلافات زوجية.. امرأة تحرق نفسها وتفارق الحياة في الوزيرية

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "امرأة أقدمت على الانتحار بأسلوب حرق نفسها داخل كراج منزلها مستخدمة مادة البنزين ضمن منطقة ".وأضاف ان "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث نتيجة خلافات زوجية دفعها الى هذا الفعل".