بعد فيديو اثار ضجة وتضمن كلمات "خادشة".. إطلاق سراح المختطف العراقي في سوريا

ونقلت عن مصادر قولها، إنه "تم إطلاق سراح المواطن العراقي المختطف من في ".وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطعاً مصوراً قيل انه لأشخاص سوريين استوقفوا عجلات مسافرين وزائرين عراقيين الى سوريا، واعتدوا عليهم وتلفظوا بألفاظ نابية، وذلك ردا على اصدار حكم اعدام بحق سوري مقيم في متهم بدعم تنظيم " " الإرهابي.