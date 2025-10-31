اعلام إسرائيلي: الموساد يستعد لخطر "قادم من العراق".. طائرات او "توغل بري"

وقال موقع "والا" العبري، ان "مصادر في الإسرائيلية تحذر من أن تُكثّف استثماراتها في الفصائل العراقية وفي البنية التحتية".وأضاف ان "الجيش الإسرائيلي والموساد يستعدان لتهديد متنامي على الجبهة الداخلية الإسرائيلية من ، ووفقًا لمصادر في القيادة الشمالية، يستثمر الإيرانيون موارد كبيرة في الفصائل والبنى التحتية العسكرية في العراق، ليتمكنوا، بناءً على الأوامر، من مهاجمة جوًا وبرًا".وأشار الى ان "أفادت التقارير أن قائد ، قآاني، زار العراق مؤخرًا والتقى بكبار قادة الفصائل".وبين ان "الأسلوب الأبرز هو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من الأراضي العراقية، بنمط مشابه لما بدأ في ذروة حرب الحديدي ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أما الأسلوب الثانوي فهو مناورة برية تنطلق من العراق وتتجه إلى ، ومن هناك ربما إلى الحدود الإسرائيلية الأردنية".وذكر الموقع ان " الإسرائيلي هاجم في عملية "كلاڤي" مراكز لوجستية في إيران على الحدود العراقية، تستخدمها فصائل في العراق، وقد طُبّق هذا السيناريو في وادي على الحدود من قِبل الفرقة الشرقية".