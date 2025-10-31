كردستان ينفي مزاعم استهداف مقر بارزاني: أصوات إطلاق النار ناجمة عن تدريب عسكري

وقال الجهاز في بيان إنّ "الأخبار التي انتشرت اليوم حول هجوم مزعوم وسماع إطلاق نار في منطقة بيرمام هي أخبار مزيفة ولا أساس لها من "، مؤكداً أن "ما سُمع من أصوات كان ناتجاً عن تدريب عسكري اعتيادي، ولم يشكل أي خطر على المواطنين أو الممتلكات".ودعا البيان، وسائل الإعلام ومستخدمي شبكات التواصل إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة القلق، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في مستقر تماماً.وكانت قد تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعية مزاعم عن قيام طائرات مسيّرة مجهولة باستهداف مقر تابع لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في .