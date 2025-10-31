انتحلوا صفة “شركة تنظيف”.. اعتقال متهمين بقتل شخص جنوبي بغداد

وذكر بيان للقيادة، أن "المتهمين الاثنين توجها إلى دار أحد المواطنين مدعين بأنهم يعملون في شركة خدمات تنظيف، وبعد أن استفسر منهم صاحب الدار وشك في أمرهم، نشب خلاف بين الطرفين ليقوم أحدهما بإطلاق النار عليه".وأضاف البيان، أن ذلك "أدى إلى وفاته في الحال أمام منزله”.