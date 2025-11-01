تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟

وكان القضاء العراقي قد نفى ان حكم الإعدام الصادر بحق الشاب السوري جاء نتيجة لنشره صورة رئيسه احمد الشرع، بل لتمجيده تنظيم والتشجيع على استهداف والجيش العراقي وحرق صورة أئمة، كما يقول القضاء، الامر الذي أدى لاحتجاجات كبيرة امام واحتكاك بين العراقيين المسافرين والسوريين على الحدود، قبل ان يعلن عن الغاء حكم الإعدام.وفي سياق التحشيد المتبادل، من الطبيعي ان تظهر الكثير من الاخبار المزيفة التصعيدية، من بينها ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية لتصريح منسوب الى السوري باعلانه الاستعداد "للحرب مع واسقاط خلال 12 ساعة اذا لم يلغى حكم الإعدام بحق المواطن السوري".وتم تداول هذا الخبر بشكل واسع جدا في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، الا ان منصات مختصة بتدقيق الحقائق اكدت ان الخبر مزيف.وقالت التقنية من اجل السلام، وكذلك منصة تحقق، ان "الخبر مزيف، بشأن التصريح المنسوب إلى وزير الدفاع السوري عن استعدادهم للحرب مع العراق أو إسقاط بغداد خلال 12 ساعة في حال عدم إلغاء حكم الإعدام بحق أحد المواطنين السوريين، كما أن القالب المستخدم والمنسوب إلى حساب العربية - قد تم فبركته عبر إضافة نص مزيف".وأشارت الى انه "عند التحقق من الخبر المزعوم باستخدام الكلمات المفتاحية عبر محرك البحث غوغل، لم يعثر على أي مصدر موثوق يدعم هذا الادعاء، كما لم تنشر أي بيانات رسمية بهذا الشأن على الحسابات الرسمية لوزارة الدفاع السورية أو لوزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك، لم تتناول أي من وسائل الإعلام السورية هذا الخبر".وبينت: "أما الصورة المرفقة فهي مفبركة، وقد تم التحقق منها من خلال إجراء بحث عكسي حيث توصلنا إلى النسخة الأصلية التي تم فيها استخدام قالب أخبار لتزييف التصريح، وذلك باستبدال النص الأصلي بمنشور القناة بتاريخ 22 تشرين الأول 2025 جاء فيه: "وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة يعلن ابتعاث عدد من الضباط السوريين للدراسة في الكليات العسكرية بـ السعودية و ".