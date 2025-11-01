إنذار "ج" ولا حظر للتجوال.. تفاصيل خطة الداخلية للانتخابات التشريعية

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، ، في مؤتمر صحفي، إن نحو 185 ألف ضابط ومنتسب سيشاركون في تأمين أكثر من 7 آلاف مركز انتخابي للتصويت العام، ونحو 600 مركز للتصويت الخاص، مشيراً إلى أن "الفعاليات الأمنية ستبدأ من الحدود وحتى مراكز المدن لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان".وأوضح ميري أن الوزارة "سجلت 526 شائعة حاولت التأثير على العملية الانتخابية، وجرى التعامل مع 214 شائعة إلكترونية بشكل كامل"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا توجد أي تعليمات بقطع أو حظر للتجوال خلال فترة الانتخابات.وأشار إلى أن " حصلت على المركز الأول عربياً في "، مبيناً أنه تم "تفكيك أكثر من 1000 عصابة تتاجر بالمخدرات"، فيما تستعد العاصمة لاحتضان مؤتمر دولي لمكافحة خلال الفترة المقبلة.