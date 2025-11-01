إصابة مواطنين بانفجار "مولوتوف" استهدف منزلاً شمالي بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
زعيم "البوليساريو" يعلق على قرار مجلس الأمن الأخير
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545659-638976232866573146.jpg
إصابة مواطنين بانفجار "مولوتوف" استهدف منزلاً شمالي بغداد
أمن
2025-11-01 | 15:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
382 شوهد
أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإصابة مواطنين اثنين بانفجار
مولوتوف
"قنبلة حارقة" استهدف منزلا شمالي
بغداد
.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، "انفجار
مولوتوف
على احد المنازل ضمن منطقة الشعب بسبب مشكلة عشائرية".
وأضاف المصدر أن "الانفجار تسبب بإصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة"، مشيرا الى أن "
الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في الحادث".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
استهداف منزل بـ"رمانة يدوية" جنوبي بغداد
17:20 | 2025-09-01
بغداد.. اعتقال ثلاثة أشخاص هاجموا منزلا بـ"مولوتوف"
16:20 | 2025-08-18
الكشف عن طبيعة الانفجار شمالي بغداد
13:02 | 2025-10-22
غزة.. 40 شهيدا ومفقودا بقصف استهدف منزلا
15:03 | 2025-10-09
بغداد
اصابة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
مولوتوف
سومر
مالي
السب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
أمن
47.49%
01:52 | 2025-11-01
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
01:52 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
محليات
26.28%
06:45 | 2025-11-01
احداها طويلة.. العطل في تشرين الثاني
06:45 | 2025-11-01
حرارة تصل لـ8 و9 مئوية.. الشتاء يفاجئ العراقيين
محليات
14.33%
02:12 | 2025-10-31
حرارة تصل لـ8 و9 مئوية.. الشتاء يفاجئ العراقيين
02:12 | 2025-10-31
اعلام إسرائيلي: الموساد يستعد لخطر "قادم من العراق".. طائرات او "توغل بري"
أمن
11.9%
04:50 | 2025-10-31
اعلام إسرائيلي: الموساد يستعد لخطر "قادم من العراق".. طائرات او "توغل بري"
04:50 | 2025-10-31
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
13:30 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
11:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
11:30 | 2025-10-31
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
الأكثر مشاهدة
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
14:30 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-11-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
13:30 | 2025-11-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-11-2025 | 2025
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
حصاد السومرية
القوى السياسية تدخل مبكرًا في اجواء الصراع - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٠ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
11:30 | 2025-10-31
الهوا الك
بين الوعود والمعاناة.. المواطن يناشد من جديد - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٠ | الموسم 9
11:30 | 2025-10-31
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
علناً
اداء الحكومة وحظوظ الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
هنادي وليان
الحامل ومستحضرات التجميل - هنادي وليان - الحلقة ٨ | 2025
16:10 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
Celebrity
الممثل ضرغام سلام - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-30
اخترنا لك
بدء الانتشار الأمني في مدارس بغداد استعدادا للانتخابات
12:24 | 2025-11-01
إنذار "ج" ولا حظر للتجوال.. تفاصيل خطة الداخلية للانتخابات التشريعية
05:00 | 2025-11-01
تبعات قصة "حكم الإعدام".. ما حقيقة تهديد وزير الدفاع السوري باسقاط بغداد خلال 12 ساعة؟
01:52 | 2025-11-01
انتحلوا صفة “شركة تنظيف”.. اعتقال متهمين بقتل شخص جنوبي بغداد
11:36 | 2025-10-31
كردستان ينفي مزاعم استهداف مقر بارزاني: أصوات إطلاق النار ناجمة عن تدريب عسكري
08:53 | 2025-10-31
اعلام إسرائيلي: الموساد يستعد لخطر "قادم من العراق".. طائرات او "توغل بري"
04:50 | 2025-10-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.