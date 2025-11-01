إصابة مواطنين بانفجار "مولوتوف" استهدف منزلاً شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإصابة مواطنين اثنين بانفجار "قنبلة حارقة" استهدف منزلا شمالي .



وقال المصدر في حديث لـ ، "انفجار على احد المنازل ضمن منطقة الشعب بسبب مشكلة عشائرية".