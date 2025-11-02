الاستخبارات العسكرية تعتقل عددا من تجار ومروجي المخدرات في الأنبار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "بناءً على المعلومات الاستخبارية الدقيقة وبإشراف مباشر من مديرية الاستخبارات العسكرية تمكن أبطال اقسام استخبارات وامن فرقتي (المشاة السابعة والعاشرة) من تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من تجار ومروجي المواد المخدرة في ".وأضافت المديرية، "وجاءت عمليات القبض استناداً إلى مذكرات قبض صادرة بحقهم وفق أحكام المادتين (28 و32) من حيث تم نصب كمائن محكمة لهم والإطاحة بهم وتم تسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".