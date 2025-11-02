في بغداد.. اعتقال 10 سوريين بتهمة الترويج لجماعات

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، باعتقال 10 سوريين بتهمة الترويج لجماعات "إرهابية".

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة امنية ومن خلال معلومات استخباراتية دقيقة تتمكن من القبض على 10 اشخاص يحملون الجنسية السورية بعد قيامهم بالترويج لجماعات ارهابية في ".

وأضاف المصدر أنه "تم القبض عليهم وايداعهم التوقيف لاغراض التحقيق".