20 الف عائلة تعيش في الخيام.. روسيا ستزور المخيمات وتتدخل باعادة نازحي العراق

وقال النائب عن والمهجرين النيابية، إن "مؤتمر حقوق شعوب العالم الذي عُقد في الشهر الماضي كان محطة مهمة للتعريف بواقع النازحين في "، مشيرا الى أن "هناك أكثر من عشرين ألف عائلة ما زالت تقطن المخيمات، فضلًا عن أعداد أخرى أكبر من النازحين خارجها".وكشف النائب، عن ابداء استعدادًا لتقديم الدعم اللازم لإعادة جميع العائلات النازحة إلى مناطقها وإنهاء معاناتها"، مؤكدًا "وجود تنسيق وتفاهم مشترك مع الجهات المعنية لتنفيذ مشاريع ميدانية تسهم في تهيئة الظروف المناسبة للعودة".وأشار سليمان، إلى "نية الجانب الروسي زيارة المخيمات قريبًا بالتنسيق مع وحكومة ، ويأتي ذلك ضمن الجهود الدولية الرامية إلى دعم العراق في إنهاء أحد أبرز الملفات الإنسانية العالقة منذ سنوات".وشدد النائب، على أهمية أن ترافق هذه الجهود الدولية إجراءات داعمة داخل البلاد، من بينها تخصيص أو موازنة خاصة بملف النازحين، بما يسهم في تنفيذ برامج العودة الطوعية وتسريع صرف منحة العودة التي تساعد في تحسين أوضاع العائلات المتضررة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.