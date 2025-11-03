عمليات بغداد تغلق 16 ساحة لوقوف العجلات وتعتقل مخالفين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "استكمالاً للحملة الواسعة لتدقيق ومتابعة الساحات ورصد المخالفات التي تمثل تجاوزاً على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك من خلال لجنة متابعة الكراجات في قيادتنا بإسناد والقطعات الماسكة، تم خلالها غلق (١٦) ساحة گراج مخالف للشروط والضوابط المعمول بها".وأضافت القيادة، "كما تم القاء القبض على عدد من المخالفين لاستغلالهم الطرق الرئيسية والأرصفة باستخدامها لوقوف العجلات واستحصال المبالغ المالية من المواطنين بطرق غير شرعية ومخالفة للقانون".وتابعت القيادة، أن "هذه الاجراءات تأتي حرصاً منّا على أمن وسلامة المواطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".