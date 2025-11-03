هجوم "مجهول" على عناصر الجيش السوري قرب الحدود العراقية

وقال لحقوق الانسان، ان "ثلاثة عناصر من اصيبوا بجروح متفاوتة، إثر انفجار قنبلة أُلقيت على مقر تابع للفرقة 86 في مدينة البوكمال".واضاف المرصد ان "عبوة ناسفة بدراجة نارية انفجرت أثناء خروج دورية للفرقة لملاحقة المهاجمين الذين القوا قنبلة في بادئ الامر، ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة بجروح".وبين المرصد انه "لم تُعرف بعد الجهة التي تقف وراء الهجوم، في حين تواصل تحرياتها لمعرفة المسؤولين عن الانفجارين".