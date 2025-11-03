انتحار شاب داخل محل قصابة جنوب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من الشرطة تلقت بلاغا بوجود شاب من تولد ٢٠٠٣ أقدم على الانتحار بإسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف محل عمله (قصابة) ضمن قرية ١٠ في ناحية الوحدة ".وأضاف المصدر، أن "القوة وصلت مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".