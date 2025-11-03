ميسان تشهد حادثة "مأساوية".. شرطي يُستشهد ومُطلق النار يلقى حتفه داخل منزله

وذكرت القيادة في بيان أن "الحادث وقع بعد أن أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار من سلاح ناري داخل منزله بشكل عشوائي، ما تسبب بحالة من الذعر بين سكان المنطقة".وأضاف البيان أن "القوات الأمنية تحركت على الفور إلى مكان الحادث بعد ورود البلاغ، وطوقت المنطقة بالكامل، ومنعت اقتراب المواطنين حفاظاً على سلامتهم، كما وجهت نداءات عبر مكبرات الصوت لمطلق النار تطالبه بالتوقف عن إطلاق النار وتسليم نفسه حقناً للدماء".وتابع البيان، انه "لم يستجب للنداءات واستمر بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من منتسبي بجروح متفاوتة، واستشهاد أحدهم لاحقاً متأثراً بإصابته، إضافة إلى إصابة أحد المواطنين المارة".وأشار البيان إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من مداهمة المنزل والسيطرة على الموقف بعد اشتباك قصير، حيث تبين أن مطلق النار قد فارق الحياة داخل منزله، وتم ضبط السلاح المستخدم في الحادث".وأكدت أنها فتحت تحقيقاً معمقاً لمعرفة ملابسات الحادث، مؤكدة على "حرصها الكبير على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والتعامل بحزم مع أي تصرفات تعرض الأمن المجتمعي للخطر"، داعيةً الأهالي إلى "الإبلاغ الفوري عن أي حالات أو تصرفات غير طبيعية قد تشكل تهديداً على سلامتهم.