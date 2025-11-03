خطة امنية مشددة من ثلاثة محاور في بغداد

وقال في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن " وضعت خطة أمنية تفصيلية لتأمين مراكز الاقتراع ضمن قاطع المسؤولية في العاصمة"، مبيناً أن "الخطة تعتمد ثلاثة أطواق رئيسة لتأمين المراكز الانتخابية مع حركة المواطنين".وأضاف، أن "الطوق الأول تتولاه عناصر حماية المنشآت، فيما يتولى الطوق الثاني مفارز الشرطة المحلية، أما الطوق الثالث فتتولاه القطعات الماسكة للأرض، بهدف ضمان انسيابية الحركة وتأمين سير العملية الانتخابية".وتابع التميمي، أن "القيادة كثّفت من نشر الجهد الاستخباري في جميع مناطق العاصمة ، لضمان بيئة آمنة ومستقرة خلال فترة الاقتراع"، مؤكدا أن "الخطة الأمنية تأخذ بنظر الاعتبار التنسيق بين جميع صنوف القوات الأمنية والاستخبارية، لضمان نجاح العملية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط والحماية".