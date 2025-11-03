القبض على منفذي جريمة قتل 3 مواطنين في الديوانية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "قوة مشتركة من خلية الاستخبارية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومكافحة إجرام في تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متهمين بقتل ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة داخل عجلتهم في في شهر تشرين الاول الماضي بسبب خلافات عشائرية".وأضافت ان "عملية إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين جاءت بعد متابعة مستمرة وعمل ميداني في مختلف الأوقات، إذ تم التوصل إلى إمكان تواجدهم داخل ، كما شرعت القوة المنفذة للواجب بعملية بحث وتفيش في المنطقة لتأمينها".وأكدت انها "عازمة على ملاحقة المطلوبين للقضاء ولن يثني رجالها الأبطال شيء عن أداء الواجب لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة القانون ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها".