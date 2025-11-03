في أربيل.. اعتقال شخصين أطلقا النار بشكلٍ عشوائي

أعلنت مديرية شرطة ، الاثنين، عن اعتقال شخصين أطلقا النار بشكل عشوائي بقصد الترويج والدعوة لصالح جهة سياسية.

وقالت الميدرية في بيان، "بعد ورود بلاغات من عددٍ من مواطني حول سماع أصوات إطلاق نارٍ بالقرب من شارع (120) متر، باشرت مديريتنا على الفور بإجراءات المتابعة والتحري".

وأضاف "من خلال التحقيق، تبيّن وجود مركبة من نوع (MG) بيضاء اللون تحمل لوحة تسجيل ، يستقلّها شخصان كانا يقومان بإطلاق العيارات النارية بشكلٍ عشوائي، بقصد الترويج والدعوة لصالح جهةٍ سياسيةٍ محددة"، مردفا "بعد استحصال الموافقات القضائية من قاضي تحقيق أربيل، تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على المتهمين".