هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار أحد مقراتها في بغداد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " تنعى أحد منتسبيها الأبطال الذي ارتقى شهيدًا، وإصابة اثنين آخرين، جرّاء انفجارٍ عرضيٍّ وقع أثناء تنفيذ واجبٍ فني في منطقة جرف النداف ببغداد".وأضافت، ان "الانفجار ناتج عن مواد متفجرة خلّفتها عصابات الإرهابية، كانت مخزونة داخل أحد مقرات المديرية".وتابعت، انه " تمت السيطرة على الحادث واتُّخذت الإجراءات اللازمة"، مؤكدة ان "استمرار جهود فرقها في تطهير المناطق من مخلفات الإرهاب حفاظًا على أرواح المواطنين".