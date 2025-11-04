عمليات بغداد تفتح طريقاً بعد نحو 20 سنة على إغلاقه

وذكر بيان للوزارة، انه "استجابة لمناشدات المواطنين، وجه الفريق الدرع الركن ، بفتح طريق مغلق منذ سنة 2006 لدواعٍ امنية في حينها ضمن منطقة الصالحية - المجمع الهولندي بجانب ".وأضاف البيان، أنه "جاء ذلك من خلال الجهد الهندسي لقيادتنا بهدف التقليل من الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين والتقليل من معاناتهم خدمة للصالح العام".