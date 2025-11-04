الحشد الشعبي يكشف حصيلة جديدة لانفجار جرف النداف

أعلنت ، الثلاثاء، عن استشهاد ثلاثة من منتسبيها بانفجار وقع في منطقة جرف النداف في .

وجاء في بيان، "تنعى ببالغ الحزن والفخر شهداءها الأبرار الذين ارتقوا أثناء تأديتهم الواجب المقدس في ، اليوم، وهم: الشهيد المجاهد ، والشهيد المجاهد محمد ، والشهيد المجاهد وعد حسن ".

وأضاف البيان "لقد سطر هؤلاء الأبطال بدمائهم صفحات من العزة والفداء"، مؤكدين أن " سيبقى الدرع الحامي للعراق وأهله، ولن يتراجع لحظة عن الدفاع عن أرضه وسيادته ومقدساته، مواصلين طريق الشهادة الذي اختاره شهداؤنا الأبرار".

وكان الحشد الشعبي كشف، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار عرضي أثناء تنفيذ واجبٍ فني في منطقة جرف النداف ببغداد.