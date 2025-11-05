تحقيق معمق في حادث مقتل شابة بظروف غامضة جنوب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة من الشرطة تلقت بلاغا بوجود حادث مقتل امرأة تولد ٢٠٠٧ داخل منزلها ضمن منطقة ناحية "، مبينا ان "المعلومات الأولية وحسب ادعاء ذويها ان الحادث حصل نتيجة سحبها لفراش أرضي لفرش الأرض (زولية) من أعلى مرتفع وسقط عليها سلاح نوع كلاشنكوف وثارت عليها إطلاقة أدت الى مقتلها ".وأضاف المصدر، أن "خبير الأدلة وجه بفتح تحقيق معمق لشكوكه بالحادثة والاشتباه بأن الحادث جريمة قتل".