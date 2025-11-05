العثور على جثة رجل مجهول الهوية أسفل الجسر المعلق في بغداد

وذكر المصدر في حديث لـ ، إن "فرق الغواصين في الشرطة النهرية تمكنت من انتشال جثة رجل يُقدّر عمره بحوالي 40 عاماً من أسفل الجسر المعلق وسط العاصمة ".وأضاف، أن "الجثة نُقلت إلى معاونية المسبح لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً للتعرف على هوية صاحبها"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية لم تحدد بعد أسباب الحادث وما إذا كان ناجماً عن انتحار أو حادث عرضي".