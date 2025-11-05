مشاهد توثق استلام مراكز الاقتراع وبدء نقل المواد الانتخابية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه استكمالاً للمراحل النهائية لخطة تأمين الانتخابات النيابية من الجوانب الامنية واللوجستية، ومن خلال المنبثقة عن اللجنة الفرعية لانتخابات ، توثق واجبات قطعاتها في وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الملحقة بها.وأضاف البيان أن "القوات باشرت بتأمين المدارس التي تم تخصيصها كمراكز انتخابية وتهيئتها ليومي الاقتراع الخاص والعام، بعد استلامها من مديريات التربية، فضلاً عن مرافقة عمليات نقل المواد الفنية من قبل مكاتب المفوضية في جانبي ".وأشار إلى أن "قيادة العمليات تتابع كذلك الإجراءات المتخذة لتأمين مخازن المفوضية في منطقة الدباش بإشراف مباشر من المقر المسيطر".