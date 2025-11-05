البصرة.. اعتقال 7 متهمين أطلقوا النار على القوات الأمنية اثناء الواجب

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "اثناء تنفيذ قوة من إجرام واجباً مشتركاً تعرّضت القوة إلى إطلاق نار من قبل ذوي المتهم، في محاولة لعرقلة تنفيذ أمر القبض، مما أسفر عن إصابة أربعة منتسبين بجروح متفاوتة".وتتابعت، ان "القوة المنفذة مع الموقف بحزم وردّت على مصادر النيران وفق الإجراءات القانونية، فيما تمكنت من اعتقال سبعة من مطلقي النار".واشارت الى ان "ثلاثة من المنتسبين المصابين تلقّوا العلاج وغادروا المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، فيما يتلقى المنتسب الرابع الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة".