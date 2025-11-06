Alsumaria Tv
البث المباشر
السومرية نيوز
المحكمة العليا الأمريكية تشكك بقانونية رسوم ترامب
البث المباشر
اعتقال لواء وزوجته بتهمة التزوير في مجمع بوابة العراق وسط بغداد

أمن

2025-11-06 | 00:57
اعتقال لواء وزوجته بتهمة التزوير في مجمع بوابة العراق وسط بغداد
السومرية نيوز-امن

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باعتقال ضابط برتبة لواء وزوجته في مجمع بوابة العراق وسط بغداد بتهمة التزوير.


وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية ومن خلال نصب كمين محكم تمكنت من القبض على ضابط برتبة لواء وزوجته وفق المادة ٢٩٥/٢٩٨ تزوير داخل مجمع بوابة العراق في منطقة البيجية".

وأضاف المصدر انه "تم القبض عليهم وإيداعهم التوقيف اجراءات أصولية".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX
اخترنا لك
لجنة الامن القومي الإيرانية ترجح "هجمات إسرائيلية" محتملة على الفصائل في العراق
04:09 | 2025-11-06
اعتقال مدير شركة سياحة عراقي في طهران.. ذهب للحصول على أمواله من هيئة الحج الايرانية
03:57 | 2025-11-06
السجن 6 سنوات لموظف في بلدية الناصرية بتهمة الرشوة
02:47 | 2025-11-06
بيان من هيئة الحشد بشأن المتضررين من انفجار مقر جرف النداف
02:42 | 2025-11-06
بعد 6 اشهر من الجدل.. صدور احكام قضائية بقضية وفاة "المهندس بشير"
02:23 | 2025-11-06
القضاء يكشف آخر إحصائية للمفرج عنهم بقانون العفو والأموال المستردة وفقه
02:03 | 2025-11-06

