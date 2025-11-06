عمليات بغداد تغلق 5 مكاتب "دلالية" غير مجازة في أبو غريب

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، وضمن الخطط المرسومة لتفتيش وتدقيق شركات السفر والسياحة ومكاتب الدلالية، تمكنت قطعاتنا الأمنية في قيادتنا، بالاشتراك مع مفارز (دوائر البلدية) من غلق (٥) مكاتب "دلالية" غير مجازة مخالفة للضوابط والشروط المعمول بها".وأضافت القيادة، أن "غلق المكاتب تم وفق محضر غلق أصولي وذلك ضمن قضاء (أبو غريب) غربي العاصمة".