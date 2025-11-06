القضاء يكشف آخر إحصائية للمفرج عنهم بقانون العفو والأموال المستردة وفقه

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إن "العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ (37253) سبعة وثلاثين ألفاً ومئتين وثلاثة وخمسين شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، والمكفَّلين، والمحكومين غيابياً إلى (150471) مئة وخمسين ألفاً وأربعمئة وواحد وسبعين شخصاً".وأضاف المجلس، "أما المبالغ المستردة، فقد بلغ مجموعها (40,901,459,869) أربعين ملياراً وتسعمئة وواحد مليون وأربعمئة وتسعة وخمسين ألفاً وثمانمئةٍ وتسعة وستين ديناراً، في حين بلغ مجموع المبالغ المستردة بالدولار (34,347,414.44) أربعة وثلاثين مليوناً وثلاثمئة وسبعة وأربعين ألفاً وأربعمئة وأربعة عشر دولاراً وأربعة وأربعين سنتاً".