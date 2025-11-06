بعد 6 اشهر من الجدل.. صدور احكام قضائية بقضية وفاة "المهندس بشير"

وقال في إيضاح تابعته ، انه "تم إصدار الأحكام القضائية اليوم بحق المتهمين بقتل المهندس بشير رحمه الله".وبين انه "تم الحكم 15 سنة سجن لإثنين من (السجناء) الذي إعتدوا عليه، و6 سنوات سجن لإبن صاحب الشقة، وعقوبات أخرى لضباط ومراتب".وبينما من المفهوم السجن 15 سنوات للسجناء، لكن يبقى السؤال حول العقوبة البالغة 6 سنوات سجن على ابن صاحب الشقة، التي قيل انها تعود لضابط وحاول المهندس بشير اقتحامها في احدى المجمعات السكنية ببغداد، حيث ان اصدار عقوبة بهذا العدد من السنوات تكشف عن حلقة كانت مفقودة، بوجود علاقة ما لاصحاب الشقة في القضية، بالرغم من انهم نفوا معرفتهم بالضحية.وتصاعد الرأي العام العراقي بغضب كبير في شهر نيسان الماضي، بعد وفاة "المهندس بشير" بعد اعتقاله ونقله بين عدة سجون وظهور اثار تعذيب عليه، في حادثة بقيت غامضة حتى الان، وقيل حينها ان المهندس بشير اقتحم مجمعا سكنيا وحاول دخول شقة ضابط، قبل ان يتم اعتقاله ويتعرض للضرب من قبل عناصر شرطة، ثم تعرض للضرب والاعتداء من قبل سجناء حتى فارق الحياة في المستشفى، ولا تزال تفاصيل القضية غامضة.