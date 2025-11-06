بيان من هيئة الحشد بشأن المتضررين من انفجار مقر جرف النداف

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تؤكد أنها سارعت، فور وقوع الانفجار في منطقة جرف النداف، إلى تشكيل لجنة ميدانية خاصة في اليوم نفسه لحصر الأضرار وتعويض المتضررين من الحادث".وأشارت الى ان "اللجنة باشرت أعمالها على الفور بالتنسيق مع الجهات المحلية والأمنية، لإحصاء الأضرار بدقة وتعويض أصحاب المنازل والممتلكات، بما يضمن إنصاف جميع المواطنين المتأثرين بهذا الحادث العرضي".وجددت "تأكيدها على حرصها الدائم على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، واستمرارها في رعاية أبناء الشعب العراقي والوقوف إلى جانبهم في جميع الظروف".وقبل يومين وقع انفجار كبير في احدى معسكرات مديرية متفجرات هيئة في كدس عتاد مخزن من مخلفات تنظيم ، ما أدى الى سقوط 3 ضحايا من منتسبي الحشد، فضلا عن اضرار مادية بالمنازل والعجلات المدنية المحيطة بالمكان.