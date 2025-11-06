السجن 6 سنوات لموظف في بلدية الناصرية بتهمة الرشوة

وذكرت إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المـــدان طلب رشــــوة من أحد الأشخاص مقابل إكمــال معاملــة تخصيص إخلالاً بواجباتهِ الوظيفية".وتابعت، انه "صدر الحكم بحقه وفقاً لأحكـــام القـــرار 160 لسنــــة 1983 الفقـــرة الثانيـــة /1 منه".