الأجهزة الأمنية تدخل الانذار "ج" ضمن خطة تأمين الانتخابات

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بدخول حالة الانذار القصوى (ج) ضمن خطة تأمين الانتخابات في .



وقال المصدر في حديث لـ ، إن "القطعات الامنية تدخل حالة الانذار القصوى (ج) ضمن الخطة الخاصة بتأمين الانتخابات في عموم البلاد عدا الاقليم". ومن المقرر أن يشهد يوم الثلاثاء المقبل (11 تشرين الثاني 2025) اجراء الانتخابات التشريعية في عموم المحافظات.