الناطق باسم القائد العام يكشف تفاصيل اجتماع مسؤولين أمريكيين وعراقيين رفيعي المستوى

وقال في بيان ورد لـ ، انه "تماشياً مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 وانطلاقاً من المصالح الأمنية الوطنية المشتركة للبلدين عقد مسؤولون أمريكيون وعراقيون رفيعو المستوى في السادس من تشرين الثاني 2025 في مشاورات فنية حول مستقبل العلاقة الأمنية الثنائية بين البلدين".وأضاف ان "المشاركين أكدوا التزامهم المستمر بإرساء أسس مرحلة جديدة في التعاون الأمني بين والعراق من شأنها الاستمرار في تمكين من توفير أمنه وتحقيق فوائد ملموسة لكل من الأمريكيين والعراقيين"، موضحا ان "المسؤولين سيواصلون مشاوراتهم في الأشهر المقبلة بهدف تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب على المدى الطويل بما يدعم ويعزز قدرات وجاهزية العراقية وبضمنها قوات البيشمركة ويعزز المصالح المشتركة المتمثلة في صون سيادة ودحر الإرهاب وتعزيز وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين".