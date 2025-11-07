مسلحون يقتلون شخصا داخل عجلته في بغداد

وذكر المصدر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "أشخاصا مجهولين فتحوا النار على شخص داخل مركبته المدنية، ما أدى إلى مقتله على الفور في منطقة الفضيلية ".وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وباشرت بالتحقيق، فيما أشارت بعض المعلومات إلى أن أسباب الحادث تعود إلى خلاف عشائري سابق".