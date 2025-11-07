بعد مطاردة في الشوارع.. القبض على أربعة اشخاص حاولوا زعزعة الأمن وسط بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "معلومات وردت تفيد بوجود مركبة نوع سوداء اللون وبداخلها أربعة أشخاص يقومون بإطلاق النار في الهواء بالقرب من ساحة كهرمانة ".وأضاف ان "مفارز الشرطة تحركت بشكل فوري باتجاه الموقع، وبعد الملاحقة تمت إيقاف العجلة ضمن قاطع بالقرب من مطعم صباح العربي"، موضحا انه "تم القبض على المتهمين وهم ( م.ص.خ من مواليد 1995 يعمل طبيب أسنان، م.ع.م من مواليد 1997 يعمل صيدلاني، أ.ض.ش من مواليد 1996، يعمل طبيب أسنان، ضبط بحوزته سلاح نوع HS ، ع.ش.م من مواليد 1995، يعمل ضابط برتبة نقيب (طبيب أسنان) وضبط بحوزته سلاح نوع أبونك".وأكد انه "تم سحب الأسلحة وضبطها أصولياً، فيما جرى تسليم المتهمين إلى مركز شرطة وفتح تحقيق رسمي بالحادثة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية".