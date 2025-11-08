اسعار النفط ترتفع عالميًا لكنها: تتجه لخسارة أسبوعية 2%

وصعدت 25 سنتا، أو 0.39 بالمئة، إلى 63.63 دولار للبرميل عند التسوية، وبلغ سعر خام غرب الوسيط الأمريكي 59.75 دولار للبرميل مرتفعا 32 سنتا، أو 0.54 بالمئة.ويتجه الخامان للانخفاض بنحو اثنين بالمئة هذا الأسبوع، مع زيادة منتجين عالميين رئيسيين الإنتاج، بحسب رويترز.