بعد نشرهم صورا "مسيئة".. توجيه عسكري بسحب هواتف المنتسبين المشاركين بتأمين مراكز الانتخاب (صور)

وقال المصدر في حديث لـ ، إنه "بسبب الإساءات والتصرفات الفردية من قبل بعض المنتسبين ونشرها بالتواصل الاجتماعي والتي لا تعبّر عن توجيهات ، فإن رئيس أركان الجيش وجه مديرية الاستخبارات العسكرية والانضباط العسكري بسحب هواتف جميع المنتسبين المشاركين في تأمين المراكز الانتخابية".وأضاف المصدر، أن "هذا التوجيه يأتي للحد من أي تصرفات غير مسؤولة ومن أجل الانضباط وحفظ هيبة المؤسسة العسكرية أثناء تأمين مراكز الاقتراع الانتخابي".