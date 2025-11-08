قائد عمليات بغداد لـ السومرية: وجهنا المنتسبين بإدامة وتنظيف مراكز الاقتراع قبل الانتخابات

وقال في حديث لـ ، إن "عمليات باشرت بتنفيذ خطة تأمين الانتخابات باستلام كافة المدارس وتوزيع القوات الأمنية لتأمينها بثلاثة أطواق"، مشيرا الى "إيصال جميع التجهيزات الانتخابية الى جميع المراكز".وأضاف التميمي، "وجهنا جميع القطعات بإدامة المدارس وتنظيفها استعدادا للعرس الانتخابي، فيما أشار الى أن "قوة خاصة ستتكفل بنقل عصا الذاكرة من المراكز الانتخابية".يشار الى أن التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية سينطلق يوم غد الأحد (9 تشرين الثاني 2025) فيما سينطلق التصويت العام في الساعة السابعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل (11 تشرين الثاني 2025).